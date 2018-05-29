Новый рынок для португальской свинины

Так министр сельского хозяйства Луиш Капулаш Сантуш прокомментировал объявленную правительством новость об открытии индийского рынка для португальской свинины, «представляющего огромный потенциал - около 1 миллиарда потребителей».

Министр сельского хозяйства напомнил «о совместных усилиях, которые предприняли министерство и производители для преодоления сложного кризиса в отрасли в момент, когда правительство вступило в должность». Согласно заявлению министерства сельского хозяйства, нынешнее правительство «открыло 45 рынков для 153 продуктов (113 - животного и 40 - растительного происхождения) и интенсивно работает и стремится открыть еще 53 рынка, чтобы сделать возможным экспорт 210 продуктов: 158 - животного и 52 - растительного происхождения.

Луиш Капулаш Сантуш отметил, что «цены, выплачиваемые Брюсселем португальским свиноводческим фермерам, являются вторыми по величине в ЕС: 165 евро за тушу».