Новый рынок для португальской свинины
«Хорошая новость для национального производства»...
Так министр сельского хозяйства Луиш Капулаш Сантуш прокомментировал объявленную правительством новость об открытии индийского рынка для португальской свинины, «представляющего огромный потенциал - около 1 миллиарда потребителей».
Министр сельского хозяйства напомнил «о совместных усилиях, которые предприняли министерство и производители для преодоления сложного кризиса в отрасли в момент, когда правительство вступило в должность». Согласно заявлению министерства сельского хозяйства, нынешнее правительство «открыло 45 рынков для 153 продуктов (113 - животного и 40 - растительного происхождения) и интенсивно работает и стремится открыть еще 53 рынка, чтобы сделать возможным экспорт 210 продуктов: 158 - животного и 52 - растительного происхождения.
Луиш Капулаш Сантуш отметил, что «цены, выплачиваемые Брюсселем португальским свиноводческим фермерам, являются вторыми по величине в ЕС: 165 евро за тушу».
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