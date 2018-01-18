Новый вирус-шпион записывает голоса владельцев гаджетов

Четверг, 18 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Новый вирус-шпион записывает голоса владельцев гаджетов

Вирус-шпион, который словно вышел из фильмов про Джеймса Бонда, обнаружили в «Лаборатории Касперского».

Зловредная программа под названием Skygofree следит за владельцами смартфонов на платформе Android и умеет то, чего раньше никто не мог, например, устанавливать координаты устройства и включать запись звука, когда владелец оказывается вблизи определенных координат, пишет ntv.ru.

Жертву могут начать писать, когда она войдет в офис большой компании на важные переговоры.

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