Нью-йоркцев решили подготовить к легализации марихуаны

Вместо этого сотрудники полиции теперь должны будут выдавать нарушителям повестки в суд. Об этом сообщает CNN.

«Использование марихуаны в рекреационных целях совсем скоро станет легальным в штате. Очень важно подготовить к этому наших граждан», - передает слова мэра Билла Де Блазио AM New York.

Полицейский департамент Нью-Йорка уже начал работу по пересмотру системы наказаний за употребление и хранение каннабиса. Проект новых мер пресечения предоставят мэру в течение 30 дней.

«Рабочая группа пересматривает политику департамента в отношении хранения и употребления марихуаны, - сказал представитель полиции Фил Вальзак (Phil Walzak). - Мы должны убедиться, что правоприменение основывается на справедливости и доверии стражам порядка».

По информации CNN, любые изменения относительно употребления наркотика в общественных местах официально вступят в силу не раньше конца лета. Сейчас за употребление марихуаны на публике жителям Нью-Йорка грозит арест. Тем, кого уличили в хранении наркотика, по действующему законодательству, выдается повестка в суд.