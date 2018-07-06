Обама приехал в Испанию

По информации издания Olive Press, экс-президент Соединенных Штатов проведет выходные на Майорке. Предположительно к нему присоединится его супруга Мишель, пишет noticia.ru.

Прошлым летом бывшая первая леди провела на острове короткий отпуск и пообещала вернуться на Майорку с мужем и семьей.

Также не исключено, что в минувшие выходные чета Обама могла присутствовать на свадьбе брата Илона Маска, которая состоялась в Жироне.

Обама поддерживает тесные отношения с представителями испанской королевской семьи. По его словам, он влюбился в Испанию, когда в первый раз отправился в путешествие по стране с рюкзаком, будучи подростком.