Обаме предрекли возвращение в политику

Четверг, 18 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Обаме предрекли возвращение в политику

Бывший президент США Барак Обама может в 2018 году вернуться в политику.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники, близкие к бывшему главе государства.

«После того, как Обама покинул Белый дом, на протяжении всего этого года он был очень занят. При этом по большей части он старался не показываться на публике», - сообщает издание.

Не исключено, что в течение этого года Обама будет принимать активное участие в политической жизни страны для того, чтобы помочь Демократической партии вернуть популярность.

В 2017-го бывший американский лидер путешествовал по миру, а также изредка принимал участие в различных мероприятиях. Выступая с речью, он старался не упоминать имени нынешнего президента США Дональда Трампа, сетуя лишь на то, что «в настоящее время в США наступили необычные времена». При этом он раскритиковал решение президента США выйти из Парижского соглашения по климату и свернуть введенную Обамой программу здравоохранения.

Как отмечает издание, за год отставки Обама стал лишь еще более популярным среди американцев, его рейтинг составляет 60 %, в то время как Трамп за год президентства утратил поддержку со стороны граждан США. Еще покидая Белый дом, Обама намекнул, что не собирается полностью распрощаться с политикой.

6 ноября в США состоятся промежуточные выборы американский Конгресс.

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