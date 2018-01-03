Объем иностранных инвестиций в Испании вырос

Среда, 03 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Объем иностранных инвестиций в Испании вырос

Объем иностранных инвестиций в Испании вырос в два раза за 2017 год, несмотря на каталонский кризис.

Уровень иностранных инвестиций в Испании в 2017 году превысил 50 000 млн евро (36% от общего объема инвестиций), при этом рост по сравнению с прошлым годом составил 140%, несмотря на события, произошедшие в Каталонии минувшей осенью.

Эти данные, по мнению аудиторской компании KPMG, свидетельствуют о прогрессе Испании в области финансов, улучшении экономической конъюнктуры и условий для инвесторов.

В прошлом году общий объем инвестиций в Испании составил 126 066 млн евро, что на 152% больше, чем в 2016-м, в то время как число корпоративных операций выросло на 6% (до 1214 на конец года).

«Инвестиции в рынок слияний и поглощений (M&A) в Испании продолжают иметь тенденцию к росту благодаря положительным перспективам экономического развития страны и хорошим финансовым условиям», - объясняет директор KPMG в Испании Игнасио Фаус.

Фаус, помимо прочего, отмечает, что повешенный уровень прибыльности, наблюдающийся благодаря сильной динамике венчурных фондов, способствует росту активности рынка слияний и поглощений во всех секторах экономики Испании, в особенности в промышленной сфере, области потребления и сегменте развлечений.

Промышленный сектор - лидер по объему привлеченных инвестиций в 2017 году (44 396 млн евро, 181 операция). Также большие успехи в данной области наблюдались в технологическом секторе, сфере потребления, энергетике, телекоммуникациях и финансах, пишет espanarusa.com.

KPMG дает очень благоприятные прогнозы на 2018 год относительно развития рынка слияний и поглощений в Испании, несмотря на каталонский политический кризис.

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