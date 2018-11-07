Объем розничной торговли в Италии за год снизился на 2,5%

Среда, 07 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Объем розничной торговли в Италии за год снизился на 2,5%

За последние 10 лет значительно ухудшилась ситуация для небольших магазинов.

Объем розничной торговли в Италии по итогам сентября 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 2,5% в финансовом исчислении и на 2,8% — в количественном, сообщает в среду, 7 ноября, Italia Oggi со ссылкой на данные национальной службы статистики Istat.

В сравнении с данными за август 2018 года розничная торговля уменьшилась соответственно на 0,8% и 0,7%, пишет regnum.ru.

В годовом исчислении наблюдается некоторое снижение объемов продаж как продовольственных (1,6% по стоимости, 3,1% по объему), так и непродовольственных товаров (3,1% по стоимости, 2,6% по объему).

В национальном союзе потребителей журналистам сообщили, что за последние 10 лет значительно ухудшилась ситуация для небольших магазинов. Общее падение объемов продаж за 10 лет составляет 5,3%, при этом у крупных компаний есть рост в 6,1%, а у небольших магазинов — падение продаж на 15,5%.

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