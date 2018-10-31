Обладатель билета на разбившийся Boeing попал в пробку и избежал смерти

Опоздавшим пассажиром оказался сотрудник Министерства финансов Индонезии Сони Сетьяван (Sony Setiawan). Пропустив свой вылет, он купил билет на более поздний рейс другой авиакомпании и узнал о катастрофе уже после приземления.

«Мы с друзьями всегда летаем рейсом JT-610. Я не знаю, почему трафик на платной дороге оказался таким плохим в этот раз. Обычно я приезжаю в Джакарту в 3 часа ночи, однако сегодня утром я прибыл в аэропорт в 06:20 и пропустил полет. Как только я услышал о катастрофе, я расплакался. Мои друзья были на борту», — сказал Сетьяван.

Индонезийский Boeing компании Lion Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Джакарты. Через 13 минут после взлета самолет пропал с радаров. По информации агентства, лайнер Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг, упал в море в районе западного побережья острова Ява.