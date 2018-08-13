Обманутый строитель со смехом разрушил возведенные им дома

Понедельник, 13 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Обманутый строитель со смехом разрушил возведенные им дома

В Великобритании разъяренный строитель разрушил возведенные им дома.

Как сообщает издание The Sun, общая сумма ущерба составила около 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Инцидент произошел в городе Бантингфорд, графство Хартфордшир. 30-летний Даниель Нигоу (Daniel Neagu) пригнал к новостройкам два экскаватора, а затем уничтожил пять зданий с помощью их ковшей. Свидетели уверяют, что при этом он смеялся и делал снимки. Местные жители попытались остановить его. Он, в свою очередь, заверил их, что разрушает лишь те дома, за возведение которых ему не заплатили.

Вызвавшая полицию 61-летняя Элейн Франсуа (Elaine Francois) заявила, что произошедшее напомнило ей «взрыв бомбы или землетрясение». Нигоу арестовали на месте, он выглядел абсолютно спокойным и не оказал сопротивления, когда на него надевали наручники.

Мужчину уже обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества. За это Нигоу может оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.

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