Обнаружен древнегреческий порт на морском дне в Италии

Пятница, 16 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Обнаружен древнегреческий порт на морском дне в Италии

Еще одно чудесное открытие ждало подводных археологов, исследующих глубины моря у подножия древнейшего замка Кастель-дель-Ово.

В этих водах на глубине многих метров скрыты от глаз современников остатки древнегреческой цивилизации, древнего города, откуда берет начало Неаполь. Так, уже сообщалось, что археологи обнаружили в водах, окружающих островок Мегариде с возвышающимся замком, дорогу шириной три метра, на которой сохранились глубокие борозды от колес повозок, пишет napoli1.com.

Также на дне обнаружена длинная траншея для солдат, которые охраняли причал. Изыскатели предполагают, что данные находки могут быть остатками древнегреческого порта, действующего 25 веков назад. Изыскания под 6-метровой толщей воды продолжаются.

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