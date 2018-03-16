Обнаружен древнегреческий порт на морском дне в Италии

В этих водах на глубине многих метров скрыты от глаз современников остатки древнегреческой цивилизации, древнего города, откуда берет начало Неаполь. Так, уже сообщалось, что археологи обнаружили в водах, окружающих островок Мегариде с возвышающимся замком, дорогу шириной три метра, на которой сохранились глубокие борозды от колес повозок, пишет napoli1.com.

Также на дне обнаружена длинная траншея для солдат, которые охраняли причал. Изыскатели предполагают, что данные находки могут быть остатками древнегреческого порта, действующего 25 веков назад. Изыскания под 6-метровой толщей воды продолжаются.