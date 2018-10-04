Обнаружена гигантская луна размером с Нептун

Четверг, 04 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Обнаружена гигантская луна размером с Нептун

Астрономы Колумбийского университета (США) впервые доказали существование спутника, который вращается вокруг газового гиганта, находящегося на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам ученых, обнаружение луны стало возможным из-за того, что ее размеры сравнимы с таким газовым гигантом Солнечной системы, как Нептун. Исследователи проанализировали данные, полученные при изучении 284 экзопланет, обнаруженных космическим телескопом Kepler и вращающихся вокруг родительских звезд с периодом более 30 дней. В ходе наблюдения использовался транзитный метод, который заключается в измерении блеска светила при прохождении на ее фоне планеты.

Астрономы выявили аномалию в системе Kepler 1625, которая выражалась в небольших отклонениях в кривой блеска. Дальнейшие наблюдения за 19-часовым транзитом экзопланеты с помощью Hubble Space Telescope, что позволило обнаружить повторное снижение блеска звезды через 3,5 часа после того, как газовый гигант ушел с диска. Это указывало на существование крупного спутника. По оценкам, масса луны составляет 1,5 процента массы экзопланеты, которая в несколько раз тяжелее Юпитера.

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