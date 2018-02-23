Обнаружена неожиданная опасность просмотра телевизора

Пятница, 23 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Обнаружена неожиданная опасность просмотра телевизора

Проведение большого количества времени у телевизора увеличивает риск венозного тромбоза.

К такому выводу пришли ученые из Миннесотского университета в США, об их работе пишет Science Daily.

Исследователи проанализировали данные о 15 тысячах американцев, собранные за 24 года наблюдений. Людей постоянно спрашивали об их состоянии и здоровье. Венозный тромбоз обнаружили у 691 человека.

Удалось установить, что при одинаковой физической нагрузке, часто проводящие время за телевизором люди страдают венозным тромбозом в 1,7 раза чаще, чем те, кто предпочитает другой досуг. «Эти результаты показывают, что даже те люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, не должны игнорировать потенциальный вред длительного нахождения в сидячем положении, например, при просмотре телевизора», - заметил соавтор исследования Ясухико Кубота.

Венозный тромбоз заключается в образовании тромбов внутри вен. Чаще всего этот процесс затрагивает сосуды на ногах. Заболевание может вызывать закупорку легочной артерии, что при отсутствии лечения приводит к летальному исходу.

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