Обнаружена неожиданная польза завтрака

Воскресенье, 19 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Обнаружена неожиданная польза завтрака

Исследователи университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление завтрака перед тренировками способствует сжиганию углеводов. 

А также помогает быстрее усваивать пищу после физической активности.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 12 здоровых мужчин, которые либо принимали утром пищу (овсяная каша с молоком), либо оставались голодными перед часовой ездой на велотренажере. Временной промежуток между завтраком и физической активностью составлял два часа. В контрольной части эксперимента после завтрака добровольцы отдыхали три часа. В конце эксперимента у испытуемых измеряли уровни глюкозы в крови и гликогена в мышцах.

Оказалось, что завтрак способствует увеличению скорости сжигания углеводов, которые хранятся в виде гликогена в мышцах, во время упражнений. Также наблюдалось падение уровня сахара в крови. Кроме того, прием пищи до физической активности позволяет ускорить переваривание еды, употребляемой после тренировок.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, оказывает ли утренний прием пищи долговременный эффект на метаболизм.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: четверо арестованы по подозрению в поджоге леса

      Пожар случился в апреле, в окрестностях Алижо (Вила-Реал).

      Подробнее

    • Португалия: рост числа туристов осложняет вывоз мусора

      Большое число туристов в Лиссабоне порождает хаос в работе коммунальных служб.

      Подробнее

    • Аномальная жара в Испании унесла жизни 30 человек

      Тридцать человек скончались от жары в Испании за лето, только в Каталонии жертвами жары стали 23 человека.

      Подробнее

    • В Испании убили политика от левой партии

      Тело советника муниципалитета Льянес (автономное сообщество Астурия) от партии "Объединенные левые" Хавьера Ардинеса было обнаружено неподалеку от его дома, причиной смерти стали "насильственные" действия.

      Подробнее

    • Сальвини: «Италия приняла достаточно мигрантов. Точка»

      Власти Италии «развернули» очередной корабль с мигрантами.

      Подробнее

    • Огни Колизея погаснут в память о жертвах обрушения моста

      Огни подсветки Колизея в Риме погаснут вечером 18 августа на один час. 

      Подробнее

    • Обнаружена неожиданная польза завтрака

      Исследователи университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление завтрака перед тренировками способствует сжиганию углеводов. 

      Подробнее

    • Китаянка 40 лет жила с колпачком от ручки в легком

      В легком жительницы китайской провинции Шаньдун нашли колпачок от ручки, который она проглотила 40 лет назад.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья