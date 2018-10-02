Обручальное кольцо нашлось спустя 29 лет в старом диване

Как сообщает информационный портал Fox News, его нашел один из жителей штата в выброшенном диване.

Джефф Майер (Jeff Maher) забрал старый диван, выставленный у обочины неподалеку от дома двоюродной сестры жены Брайанта, и вскоре обнаружил в нем ювелирное украшение. Он сообщил об этом в администрацию губернатора, так как понял, кому принадлежит кольцо, по гравировке с инициалами и датой свадьбы: 31 декабря 1976 года.

Брайант очень обрадовался находке и объяснил, что когда-то диван принадлежал ему, а потом он отдал его родственникам супруги. Это произошло в 1989 году, тогда же политик потерял обручальное кольцо.

Губернатор лично встретился с Майером, пожал ему руку и поблагодарил.