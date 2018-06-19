Обувь британской королевы привлекла внимание общественников

Вторник, 19 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Обувь британской королевы привлекла внимание общественников

Туфли королевы Великобритании Елизаветы II привлекли внимание общественности во время церемонии вручения Благороднейшего ордена Подвязки в понедельник, 18 июня.

Королева появилась на празднике в сопровождении принца Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы и герцога Кембриджского Уильяма в традиционной темно-синей бархатной мантии и шляпе Ордена с перьями. Под мантию Елизавета II надела белое длинное платье с перчатками. На ней также были бриллиантовые серьги королевы Марии 1853 года.

На ногах королевы журналисты заметили непривычную обувь. На протяжении предыдущих 50 лет Елизавета отдавала предпочтение черным лаковым туфлям британской фирмы Anello & Davide, однако в этом году пришла на церемонию в серебряных туфлях и с сумкой такого же цвета.

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