Обувь британской королевы привлекла внимание общественников

Королева появилась на празднике в сопровождении принца Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы и герцога Кембриджского Уильяма в традиционной темно-синей бархатной мантии и шляпе Ордена с перьями. Под мантию Елизавета II надела белое длинное платье с перчатками. На ней также были бриллиантовые серьги королевы Марии 1853 года.

На ногах королевы журналисты заметили непривычную обувь. На протяжении предыдущих 50 лет Елизавета отдавала предпочтение черным лаковым туфлям британской фирмы Anello & Davide, однако в этом году пришла на церемонию в серебряных туфлях и с сумкой такого же цвета.