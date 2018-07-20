Обувь Меган Маркл стала примером для женщин

На празднование столетнего юбилея южноафриканского лидера Нельсона Манделы 28-летняя Евгения Йоркская пришла в нюдовых туфлях-лодочках на завязках итальянского люксового бренда Aquazzura.

Точно в таких же туфлях герцогиня Сассекская приходила на свою помолвку с принцем Гарри в январе.

Это не первый раз, когда женщины из королевской семьи копируют стиль жены принца Гарри. В июле невестка королевы Великобритании графиня Уэссекская Софи пришла на празднование столетия королевских Военно-воздушных сил в головном уборе как у Меган Маркл.

Кроме того, принцессе подражают и звезды шоу-бизнеса. Так, в том же месяце американскую актрису и певицу Селену Гомес сфотографировали в топе и юбке, расцветка которых была похожа на бело-голубой принт в стиле жуи на одном из платьев герцогини Сассекской. Летний наряд певицы изготовили дизайнеры бренда Oscar de la Renta - авторы платья Меган Маркл.