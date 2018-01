Объяснена высокая продолжительность жизни женщин

Согласно выводам исследователей, причиной являются биологические особенности женского пола. Статья специалистов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые проанализировали продолжительность жизни двух полов в период испанского правления и работорговли на острове Тринидад (1498-1807 годы), а также во время эпидемии кори в Исландии и голода на Украине, Швеции и Ирландии. Показано, что во времена бедствий женщины жили дольше мужчин, однако на Тринидаде разницы не было, вероятно, из-за того, что работорговцы ценили в невольниках физическую силу и больше заботились о них.

С 1845 по 1849 год в Ирландии случился голод, спровоцированный массовым заражением картофельных посевов грибком Phytophthora infestans. В это время продолжительность жизни женщин составляла 22,4 года, мужчин - 18,17 года. Однако до голода люди обоих полов доживали до 38-летнего возраста. Похожая картина наблюдалась и при других случаях массового голода. Исследователи считают, что это свидетельствует о биологических причинах того, что представители сильного пола, в среднем, умирают раньше.

Ученые полагают, что причиной низкой продолжительности жизни у мужчин является высокая выработка тестостерона, который может нарушить работу иммунной системы. При этом эстрогены, синтезируемые в организме женщин, обладают противовоспалительным эффектом.