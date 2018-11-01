Объявлен главный актер спин-оффа «Игры престолов»

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Объявлен главный актер спин-оффа «Игры престолов»

Главную мужскую роль в приквеле фэнтезийной саги «Игра престолов» исполнит британский актер Джош Уайтхаус.

Подробности о персонаже, которого сыграет артист, не раскрываются.

28-летний Джош Уайтхаус наиболее известен по сериалу «Полдарк». Он также снялся в таких фильмах, как «Современная жизнь — отстой», «Уличные коты» и «Северный соул».

31 октября стало известно, что одну из ролей в новом сериале исполнит Наоми Уоттс. Отмечалось, что она предстанет в образе «харизматичной светской львицы, скрывающей темный секрет».

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. В 2019-м состоится премьера финальной, восьмой части сериала. Дата релиза приквела, у которого еще нет названия, не раскрывается. Действие в новом сериале разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов».

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