Объявлена лучшая фотография года
Жюри конкурса World Press Photo (WPP) объявило главного победителя - лучшим снимком года стала работа фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта.
На снимке житель столицы Венесуэлы, Каракаса, охваченный огнем, бежит по улице в противогазе. Фотографу удалось запечатлеть момент, происходящий в самом эпицентре протестного движения: герой фотографии - 28-летний активист, убегающий от полицейских.
В день, когда был сделан снимок, в столице Венесуэлы в результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.
В прошлом году жюри объявило лучшей фотографией работу Бурхана Озбиличи из Associated Press за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в столице Турции. Тогда главу конкурса возмутил этот выбор, поскольку посчитал, что публикация снимка убийства «с моральной стороны так же сомнительна, как и кадры с обезглавливанием людей террористами».
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