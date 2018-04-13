Объявлена лучшая фотография года

На снимке житель столицы Венесуэлы, Каракаса, охваченный огнем, бежит по улице в противогазе. Фотографу удалось запечатлеть момент, происходящий в самом эпицентре протестного движения: герой фотографии - 28-летний активист, убегающий от полицейских.

В день, когда был сделан снимок, в столице Венесуэлы в результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.

В прошлом году жюри объявило лучшей фотографией работу Бурхана Озбиличи из Associated Press за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в столице Турции. Тогда главу конкурса возмутил этот выбор, поскольку посчитал, что публикация снимка убийства «с моральной стороны так же сомнительна, как и кадры с обезглавливанием людей террористами».