Объявлена лучшая фотография года

Пятница, 13 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Объявлена лучшая фотография года

Жюри конкурса World Press Photo (WPP) объявило главного победителя - лучшим снимком года стала работа фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта.

На снимке  житель столицы Венесуэлы, Каракаса, охваченный огнем, бежит по улице в противогазе. Фотографу удалось запечатлеть момент, происходящий в самом эпицентре протестного движения: герой фотографии - 28-летний активист, убегающий от полицейских.

В день, когда был сделан снимок, в столице Венесуэлы в результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.

В прошлом году жюри объявило лучшей фотографией работу Бурхана Озбиличи из Associated Press за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в столице Турции. Тогда главу конкурса возмутил этот выбор, поскольку посчитал, что публикация снимка убийства «с моральной стороны так же сомнительна, как и кадры с обезглавливанием людей террористами».

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