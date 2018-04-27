Объявлено имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Британский принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт объявили имя новорожденного сына.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией пары.
Ребенка назвали Луи Артур Чарльз в честь его дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II.
Он будет носить титул «Его королевское Высочество Луи Кембриджский» и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.
Луис появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне. Спустя несколько часов после родов родители показали его журналистам.
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