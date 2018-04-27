Объявлено имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Пятница, 27 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Объявлено имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт объявили имя новорожденного сына.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией пары.

Ребенка назвали Луи Артур Чарльз в честь его дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II.

Он будет носить титул «Его королевское Высочество Луи Кембриджский» и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.

Луис появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне. Спустя несколько часов после родов родители показали его журналистам.

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