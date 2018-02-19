Объявлены лауреаты BAFTA

Список победителей опубликован на сайте приза.

Лидером по числу выигранных статуэток оказался фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британского режиссера Мартина Макдонаха. Драма получила награды в таких категориях, как «Лучший фильм», «Лучший британский фильм», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Рокуэлл) и «Лучший оригинальный сценарий».

Премию за «Лучшую мужскую роль» получил Гэри Олдмэн за участие в картине «Темные времена», где он сыграл Уинстона Черчилля. В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Эллисон Дженни за ленту «Тоня против всех».

Номинанты на BAFTA были объявлены 9 февраля. В числе претендентов оказался российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.