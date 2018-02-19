Объявлены лауреаты BAFTA

Понедельник, 19 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Объявлены лауреаты BAFTA

В Лондоне состоялась 71-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа за 2017 год.

Список победителей опубликован на сайте приза.

Лидером по числу выигранных статуэток оказался фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британского режиссера Мартина Макдонаха. Драма получила награды в таких категориях, как «Лучший фильм», «Лучший британский фильм», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Рокуэлл) и «Лучший оригинальный сценарий».

Премию за «Лучшую мужскую роль» получил Гэри Олдмэн за участие в картине «Темные времена», где он сыграл Уинстона Черчилля. В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Эллисон Дженни за ленту «Тоня против всех».

Номинанты на BAFTA были объявлены 9 февраля. В числе претендентов оказался российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

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