Очередной конец света

Как сообщает CBS News, космическая станция Tiangong-1, запущенная Китаем в 2011 году, должна была вернуться на Землю во второй половине 2017-го. Однако год назад Китай потерял контроль над станцией.

В итоге неуправляемый объект массой более восьми с половиной тысяч тонн просто падает на Землю. Ее вход в атмосферу специалисты просчитали лишь с некоторой вероятностью. Известно, что она рухнет в период где-то между февралем и апрелем в квадрате, очерченном 43 северными и 43 южными широтами, пишет 5-tv.ru.

Сторонники теории «конца света» уже впали в панику, говоря о том, что это территория половины Европы - Испания, Италия, Греция, Португалия, Болгария. Другие же успокаивают, отмечая, что большая часть квадрата между 43 северными и 43 южными параллелями это океан и не стоит паниковать из-за очередного куска летающего мусора.