Очередной ураган надвигается на Испанию
Ураган «Майкл», который успел оставить после себя серьезные последствия в штате Флорида (США), пришел Испанию.
Первыми удар приняла на себя Галисия, где наблюдался дождь и усиленные порывы ветра до 70 км в час. Также ураган слегка коснулся юга Андалусии, Мурсии, Балеарских островов и региона Валенсии. Несмотря на то, что ураган «Майкл» по дороге в Европу растерял всю свою мощь, его приход спровоцирует ухудшение погоды на территории всего Иберийского полуострова, уже начиная с четверга.
Особую осторожность во второй половине недели стоит соблюдать жителям Балеарских островов, Мурсии, Валенсии, восточной части Андалусии. Сильные осадки (более 30 литров в час на квадратный метр) могут привести к наводнениям, пишет espanarusa.com.
Будьте внимательны на дорогах и старайтесь избегать нахождения в прибрежных зонах.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!