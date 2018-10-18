Очередной ураган надвигается на Испанию

Четверг, 18 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Очередной ураган надвигается на Испанию

Ураган «Майкл», который успел оставить после себя серьезные последствия в штате Флорида (США), пришел Испанию.

Первыми удар приняла на себя Галисия, где наблюдался дождь и усиленные порывы ветра до 70 км в час. Также ураган слегка коснулся юга Андалусии, Мурсии, Балеарских островов и региона Валенсии. Несмотря на то, что ураган «Майкл» по дороге в Европу растерял всю свою мощь, его приход спровоцирует ухудшение погоды на территории всего Иберийского полуострова, уже начиная с четверга. 

Особую осторожность во второй половине недели стоит соблюдать жителям Балеарских островов, Мурсии, Валенсии, восточной части Андалусии. Сильные осадки (более 30 литров в час на квадратный метр) могут привести к наводнениям, пишет espanarusa.com.

Будьте внимательны на дорогах и старайтесь избегать нахождения в прибрежных зонах.

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