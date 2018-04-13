Один из первых полевых роботов скоро поступит в продажу
Ученые из Фрайбургского университета сконструировали многофункционального агроробота - разработка готова к коммерциализации.
Четырехколесный полевой робот под названием BoniRob умеет наблюдать за растениями при помощи двух камер, оценивать состояние посевов, вносить удобрения и уничтожать сорняки.
Сейчас ученые из Фрайбургского университета вносят изменения в программу навигации, чтобы сделать агроробота полностью автономным. Он должен ездить один на поле, выполнять работу и самостоятельно возвращаться, пишет agroxxi.ru.
Презентация робота состоится осенью в Риме на выставке сельхозтехники, где исследователи будут искать партнеров для вывода разработки на рынок для продажи.
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