Один из первых полевых роботов скоро поступит в продажу

Четырехколесный полевой робот под названием BoniRob умеет наблюдать за растениями при помощи двух камер, оценивать состояние посевов, вносить удобрения и уничтожать сорняки.

Сейчас ученые из Фрайбургского университета вносят изменения в программу навигации, чтобы сделать агроробота полностью автономным. Он должен ездить один на поле, выполнять работу и самостоятельно возвращаться, пишет agroxxi.ru.

Презентация робота состоится осенью в Риме на выставке сельхозтехники, где исследователи будут искать партнеров для вывода разработки на рынок для продажи.