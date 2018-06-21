Одинокого Брейвика оставили в изоляции

Об этом говорится в опубликованном постановлении.

Комитет, состоящий из трех судей, постановил, что «обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями». Это решение назвали окончательным.

Террорист, отбывающий 21-летний тюремный срок, сетовал на то, что содержится в одиночной трехкомнатной камере, ему не дают общаться с другими заключенными. Он назвал такое обращение бесчеловечным.

В апреле 2016 года окружной суд в Осло признал его жалобу частично обоснованной и назначил ему компенсацию, но в марте 2017-го апелляционный суд Боргартинга отменил ее, посчитав, что «одиночка» оправдана, поскольку Брейвик не раскаялся и представляет угрозу. Позднее в том же году Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу террориста на условия его содержания в тюрьме.

Находясь в заключении, преступник успел поменять имя - теперь его официально зовут Фьотольф Хансен.