Одинокого Брейвика оставили в изоляции
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика на условия содержания в тюрьме в Норвегии.
Об этом говорится в опубликованном постановлении.
Комитет, состоящий из трех судей, постановил, что «обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями». Это решение назвали окончательным.
Террорист, отбывающий 21-летний тюремный срок, сетовал на то, что содержится в одиночной трехкомнатной камере, ему не дают общаться с другими заключенными. Он назвал такое обращение бесчеловечным.
В апреле 2016 года окружной суд в Осло признал его жалобу частично обоснованной и назначил ему компенсацию, но в марте 2017-го апелляционный суд Боргартинга отменил ее, посчитав, что «одиночка» оправдана, поскольку Брейвик не раскаялся и представляет угрозу. Позднее в том же году Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу террориста на условия его содержания в тюрьме.
Находясь в заключении, преступник успел поменять имя - теперь его официально зовут Фьотольф Хансен.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!