Одного из руководителей Китая посадили пожизненно за взятки

Вторник, 08 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Одного из руководителей Китая посадили пожизненно за взятки

В Китае к пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорили одного из руководителей страны, бывшего члена политбюро Коммунистической партии (КПК) Сунь Чжэнцая.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» во вторник, 8 мая.

Бывшего главу парткома города центрального подчинения Чунцин признали виновным в хищении 170 миллионов юаней (около 26,7 миллиона долларов). Его пожизненно лишили политических прав, кроме того, у него конфисковали все имущество, общая стоимость которого не уточняется.

Политик обвинялся в превышении должностных полномочий, продвижении проектов и предпринимательской деятельности, от которой он получал личную выгоду. Приговор был вынесен судом средней ступени китайского города Тяньцзинь.

Сунь Чжэнцай был арестован летом 2017 года, за несколько месяцев до XIX съезда КПК. Тогда Центральная комиссия партии по проверке дисциплины начала в отношении него расследование по подозрению во взяточничестве.

Сунь был одним из самых перспективных китайских политиков. Некоторые эксперты рассматривали мужчину как кандидата в преемники председателя КНР Си Цзиньпина, после его предполагаемого ухода с поста в 2022 году. Однако отмечалось также, что Сунь не входил в команду Си и не был его протеже.

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