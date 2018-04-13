Огромный рой агрессивных пчел оккупировал жилой дом

Местный пчеловод утверждает, что в стенах и под крышей здания скрываются около миллиона насекомых. По его мнению, они представляют собой гибрид пчел африканского и европейского происхождения и в 20-30 раз агрессивнее обыкновенных.

Жильцы уже пытались избавиться от них, однако дезинсектор, пытавшийся обезвредить рой, лишь разозлил насекомых. Он успел удалить часть улья, располагающегося под крышей. После этого ему пришлось остановиться.

Чтобы истребить пчел полностью, специалистам придется проделать отверстия в стенах, которые необходимо заделать, когда работа будет сделана. Владельцы дома не могут позволить себе такие расходы. Городские власти утверждают, что борьба с пчелами не входит в их обязанности.