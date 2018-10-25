Около 300 болельщиков из Португалии поддержали "Порту"

Около 300 португальских болельщиков поддержали "Порту" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", пишет ТАСС.

Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью португальского клуба Педро Аморин.

Матч "Локомотив" - "Порту" прошел 24 октября в Москве, со счетом 1-3 в пользу "Порту".