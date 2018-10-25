Около 300 болельщиков из Португалии поддержали "Порту"
Около 300 болельщиков из Португалии поддержали "Порту" в матче ЛЧ против "Локомотива".
Около 300 португальских болельщиков поддержали "Порту" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", пишет ТАСС.
Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью португальского клуба Педро Аморин.
Матч "Локомотив" - "Порту" прошел 24 октября в Москве, со счетом 1-3 в пользу "Порту".
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