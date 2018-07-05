Около миллиона пользователей оказались обмануты социальной сетью

Четверг, 05 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Около миллиона пользователей оказались обмануты социальной сетью

Мессенджер Facebook с 29 мая по 5 июня по ошибке разблокировал часть пользователей из черного списка для 800 тысяч зарегистрированных в соцсети.

О недоразумении социальная сеть сообщила на своем сайте в разделе «Новости».

Facebook извинилась перед пользователями за инцидент. Пострадавшим были разосланы уведомления о случившемся.

Впрочем, на время разблокированные люди из черного списка не получили статуса друзей забанивших их пользователей, а потому не имели доступа к публикациям, предназначенным для друзей. Однако пользователи из черного списка могли связаться с теми, кто их заблокировал, через Messenger и вновь попытаться добавить их в друзья. По данным соцсети, у 83 процентов пострадавших разблокировался лишь один пользователь из черного списка.

Начиная с весны, Facebook уличают в неосторожном обращении с личными данными пользователей. В апреле СМИ узнали о масштабной утечке пользовательских данных. В руках третьих лиц оказалась информация о 87 миллионах зарегистрированных в Facebook людей. Данные о пользователях и их друзьях сливались через психологический тест, доступ к ним получала компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге. Основатель соцсети Марк Цукерберг на допросе в конгрессе США заявил, что он сам также пострадал от утечки.

После скандала социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей. Однако в июне журналисты выяснили, что большинство партнерских соглашений, предлагающих специальный доступ к пользовательским записям, до сих пор остаются в силе. В том же месяце Facebook обвинили в тайной передаче пользовательских данных производителям смартфонов. По данным журналистов, соцсеть партнерствовала с 60 компаниями.

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