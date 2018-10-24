Окурок мертвой рок-звезды купили за 250 евро

Среда, 24 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Окурок мертвой рок-звезды купили за 250 евро

Окурок французского рок-исполнителя и актера Джонни Холлидея продали на аукционе в Париже за 250 евро.

Издание отмечает, что первоначальная цена лота составляла 50 евро. Помимо окурка, аукционный дом Друо выставил на торги синий пиджак певца, изготовленный модным домом Yves Saint Laurent в 1971 году. Его купили за 20 тысяч евро.

Также с молотка ушла куртка, в которой французский фотограф Жан-Мари Перье запечатлел Джонни Холлидея в 1966 году: за нее отдали 9,5 тысячи евро.

За 4,5 тысячи один из поклонников приобрел кожаный браслет музыканта.

Рок-певец Джонни Холлидей, настоящее имя которого Жан-Филипп Лео Смет, — один из самых популярных музыкантов Франции. За свою карьеру он выпустил более 60 альбомов, 18 из которых стали платиновыми. Холлидей также снялся в таких фильмах, как «Дьяволицы», «Специалист», «Чудовище», «Человек с поезда», «Ограбление по-французски» и «Розовая пантера 2». Холлидей умер в декабре 2017 года от рака легких в Париже в возрасте 74 лет.

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