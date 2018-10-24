Окурок мертвой рок-звезды купили за 250 евро

Издание отмечает, что первоначальная цена лота составляла 50 евро. Помимо окурка, аукционный дом Друо выставил на торги синий пиджак певца, изготовленный модным домом Yves Saint Laurent в 1971 году. Его купили за 20 тысяч евро.

Также с молотка ушла куртка, в которой французский фотограф Жан-Мари Перье запечатлел Джонни Холлидея в 1966 году: за нее отдали 9,5 тысячи евро.

За 4,5 тысячи один из поклонников приобрел кожаный браслет музыканта.

Рок-певец Джонни Холлидей, настоящее имя которого Жан-Филипп Лео Смет, — один из самых популярных музыкантов Франции. За свою карьеру он выпустил более 60 альбомов, 18 из которых стали платиновыми. Холлидей также снялся в таких фильмах, как «Дьяволицы», «Специалист», «Чудовище», «Человек с поезда», «Ограбление по-французски» и «Розовая пантера 2». Холлидей умер в декабре 2017 года от рака легких в Париже в возрасте 74 лет.