Олень в США сбил вертолет

Экипаж вертолета назвал «чудом» тот факт, что им удалось выжить. Об этом сообщил телеканал KUTV.

Инцидент произошел 14 февраля в округе Уосатч штата Юта. Егери преследовали оленя на вертолете, чтобы надеть на него электронный ошейник с датчиком GPS для отслеживания его перемещений. Машина находилась на высоте менее трех метров над землей, когда команда нашла животное и пилот набросил на него сетку, которая должна была повалить оленя.

Однако, по словам находившегося на борту Марк Хэдли (Mark Hadley), этого не произошло, потому что сетка не связала ему ноги. Вдобавок олень задел рогами задний винт вертолета и сломал его, пилоту удалось посадить машину. Экипаж отделался ушибами и ссадинами, животное погибло. «Не могу поверить, что мы выжили», - сказал журналистам Хэдли.

Он отметил, что осознает, что его работа таит в себе много опасностей. Однако, по словам Хэдли, за много лет практики такое случилось с ним впервые.