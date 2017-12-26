ООН эвакуировала из Ливии 162 беженца в Италию

Вторник, 26 Декабрь 2017 Италия Италия Популярные материалы

ООН эвакуировала из Ливии 162 беженца в Италию

Группу из 162 беженцев из Эритреи, Эфиопии, Сомали и Йемена, среди которых много женщин и детей, эвакуировали из Ливии в столицу Италии - Рим.

Среди спасенных был и ребенок, рожденный три недели назад, сообщает со ссылкой на Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека DW.

«Впервые мы были способны эвакуировать уязвимых беженцев напрямую из Ливии в Италию», - заявил спецпредставитель УВКБ ООН Винсент Кочетель.

Отмечено, что беженцы были доставлены на военных самолетах. В течение нескольких месяцев они находились в специальных ливийских лагерях. Некоторые из беженцев пытались пересечь Средиземное море, но были задержаны ливийской береговой охраной, пишет ua.today.

Как сообщается, сейчас в Ливии находятся сотни тысяч беженцев. Большинство из них живут в лагерях для мигрантов в крайне сложных условиях, которые критикуют правозащитники. 

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