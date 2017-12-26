ООН эвакуировала из Ливии 162 беженца в Италию

Среди спасенных был и ребенок, рожденный три недели назад, сообщает со ссылкой на Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека DW.

«Впервые мы были способны эвакуировать уязвимых беженцев напрямую из Ливии в Италию», - заявил спецпредставитель УВКБ ООН Винсент Кочетель.

Отмечено, что беженцы были доставлены на военных самолетах. В течение нескольких месяцев они находились в специальных ливийских лагерях. Некоторые из беженцев пытались пересечь Средиземное море, но были задержаны ливийской береговой охраной, пишет ua.today.

Как сообщается, сейчас в Ливии находятся сотни тысяч беженцев. Большинство из них живут в лагерях для мигрантов в крайне сложных условиях, которые критикуют правозащитники.