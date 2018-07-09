Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде остановили

Понедельник, 09 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде остановили

Операцию по спасению детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, остановили.

В штабе спасательной операции заявили, что запасы кислорода в пещере истощились, поэтому было принято решение о приостановке операции минимум на 10, максимум на 20 часов для их пополнения.

Спасателям удалось поднять на поверхность четырех детей, хотя ранее появилась информация о шестерых. Первыми решили выводить самых слабых, они уже доставлены в больницы. Информации о том, что состояние здоровья кого-то из детей угрожает их жизни, не поступало.

По сообщениям издания, в спасательной операции задействовано около 90 дайверов, из них 50 человек - иностранные специалисты.

Как пишет The Independent, для того, чтобы покинуть пещеру, детям придется преодолеть около 2,5 мили при плохой видимости, включая серию узких затопленных проходов, что сложно даже для профессиональных дайверов. Сейчас школьники сидят на сухом пятачке в одном из гротов размером не более 10 квадратных метров, однако в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди, и воздушный карман уменьшится.

Спасательная операция в провинции Чианграй на севере страны началась ранним утром в воскресенье, 8 июля. По словам главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанаконы, в дальний район пещеры отправилась команда из 13 водолазов, а выхода первых детей ожидали не ранее 17:00 по московскому времени.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и их футбольный тренер застряли в пещере в провинции Чианграй на севере страны в конце июня. Они зашли туда незадолго до начала сильного ливня, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя 10 дней. Спасательная операция осложняется тем, что в Таиланде наступил сезон дождей, а некоторые из детей не умеют плавать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Самый дешевый супермаркет в Португалии

      Представлены результаты исследования DECO.

      Подробнее

    • Португалия: серия престижных соревнований по хай-дайвингу

      В июле впервые один из этапов чемпионата Red Bull Cliff Diving ступит на португальскую землю на вулканических Азорских островах.

      Подробнее

    • Испанских родителей судят за то, что они не водили сына в школу

      Суд Жироны рассматривает дело о школьных прогулах.

      Подробнее

    • Иcпания: в Галисии построили дом-камень

      Архитекторы из Ensamble Studio создали дом в форме валуна.

      Подробнее

    • Начались летние распродажи в Италии

      Летние распродажи в Италии продолжают привлекать многочисленных туристов.

      Подробнее

    • Российский фильм «Тренер» покажут в Италии

      Российский художественный фильм «Тренер» в римском кинотеатре «Фарнезе».

      Подробнее

    • Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде остановили

      Операцию по спасению детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, остановили.

      Подробнее

    • Малоизвестный индийский город стал мировым лидером роста цен на жилье

      В первом квартале 2018 года город Сурат, расположенный на западном побережье Индии, показал наибольший в мире рост стоимости жилой недвижимости - на 22%.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda