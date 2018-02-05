Определен тренер сборной Италии по футболу на ближайшие матчи

Понедельник, 05 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Определен тренер сборной Италии по футболу на ближайшие матчи

Луиджи ди Бьяджо будет исполнять обязанности главного тренера сборной Италии по футболу в двух ближайших товарищеских матчах команды.

Как отмечает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC), специалист будет руководить коллективом на встрече с аргентинцами 23 марта в Манчестере, а также 27 марта с англичанами в Лондоне.

Ди Бьяджо возглавляет молодежную сборную Италии, пишет gazeta.ru.

Ранее в Италии заявили о желании тренера «Челси» Антонио Конте возглавить сборную страны.

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