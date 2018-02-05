Определен тренер сборной Италии по футболу на ближайшие матчи

Как отмечает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC), специалист будет руководить коллективом на встрече с аргентинцами 23 марта в Манчестере, а также 27 марта с англичанами в Лондоне.

Ди Бьяджо возглавляет молодежную сборную Италии, пишет gazeta.ru.

Ранее в Италии заявили о желании тренера «Челси» Антонио Конте возглавить сборную страны.