Определена идеальная форма губ

Суббота, 17 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Определена идеальная форма губ

Ведущий лондонский пластический хирург раскрыл секрет идеальной формы губ.

Джулиан Де Сильва считает, что губы американской певицы Тейлор Свифт приближены к совершенству. «У Тейлор великолепные пухлые губы и изгиб, которого пытаются добиться так много женщин», - добавил доктор.

Он объяснил, что губы начинают терять естественную пухлость после 28 лет из-за снижения содержания коллагена и гиалуроновой кислоты. По его словам, отказ от курения и снижение количества часов пребывания под солнечными лучами способствует замедлению этого процесса.

Согласно статистическому исследованию, проведенному журналом Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, форма рта считается идеальной, когда верхняя и нижняя губы абсолютно симметричны. Респондентов попросили выбрать самое лучшее на их взгляд соотношение размеров, и 60 процентов проголосовали за пропорцию 1:1.

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