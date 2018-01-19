Определена самая дорогая бикини-модель в Instagram

Рейтинг составил британский бельевой бренд BlueBella. По его данным, 29-летняя модель с 11,8 миллиона подписчиков в соцсети зарабатывает 70 тысяч долларов за один рекламный пост.

На второй строчке оказалась 21-летняя Алексис Рен (Alexis Ren). На нее подписаны 11,7 миллиона человек. Рен сотрудничала с L'Oreal и Calvin Klein. Тройку лидеров закрывает американка Ана Шери (Ana Cheri). Модели 31 год, у нее более 11 миллионов подписчиков.

В топ-10 оказалась россиянка Виктория Одинцова. Она заняла шестую строчку списка с 4,5 миллиона подписчиков. На восьмом месте - американская 45-летняя исполнительница в стиле бурлеск Дита фон Тиз.