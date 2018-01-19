Определена самая дорогая бикини-модель в Instagram

Пятница, 19 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Определена самая дорогая бикини-модель в Instagram

Самой высокооплачиваемой моделью нижнего белья в социальной сети Instagram стала Кэндис Свейнпол, которая выступает в показах компании Victoria's Secret.

Рейтинг составил британский бельевой бренд BlueBella. По его данным, 29-летняя модель с 11,8 миллиона подписчиков в соцсети зарабатывает 70 тысяч долларов за один рекламный пост.

На второй строчке оказалась 21-летняя Алексис Рен (Alexis Ren). На нее подписаны 11,7 миллиона человек. Рен сотрудничала с L'Oreal и Calvin Klein. Тройку лидеров закрывает американка Ана Шери (Ana Cheri). Модели 31 год, у нее более 11 миллионов подписчиков.

В топ-10 оказалась россиянка Виктория Одинцова. Она заняла шестую строчку списка с 4,5 миллиона подписчиков. На восьмом месте - американская 45-летняя исполнительница в стиле бурлеск Дита фон Тиз.

Последние новости

    • Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

      Португалец Мариу Сентену будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой.

      Подробнее

    • Португалия: поезда в метро - с новой скоростью?

      Амбициозные планы представил Лиссабонский метрополитен.

      Подробнее

    • Испанка нашла 9 тысяч евро в пироге

      Жительница Роперуэлос-дель-Парамо нашла в купленном пироге чек на 9 тысяч евро.

      Подробнее

    • Испания собирает специалистов для защиты страны от кибератак

      С каждым годом в мире увеличивается число киберпреступлений, и Испания не остается в стороне от этой тенденции.

      Подробнее

    • Умерла старейшая олимпийская медалистка

      Итальянка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет.

      Подробнее

    • Итальянская антимонопольная служба проверит Apple и Samsung

      Антимонопольная служба Италии начала две отдельных проверки в отношении Apple и Samsung.

      Подробнее

    • Пеле дошел до истощения

      Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле доставлен в больницу из-за истощения организма.

      Подробнее

    • Найден источник долголетия у людей

      Группа ученых выяснила, что накопление мутаций в специфическом белке p62, связанном с защитой от стресса, способствовало более высокой продолжительности жизни у людей, чем у других животных.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!