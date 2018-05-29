Определены лучшие за последние полвека книги

Пять книг вошли в финальный список из тех, кто за последние десятилетия получал премию «Букер». Жюри выбрало по одному лауреату из каждого десятилетия.

В финал вышли «Английский пациент» (премия 1992) канадца Майкла Ондатже, «Волчий зал» британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и «Лунный тигр» (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса (2017) и «В свободном государстве» (1971) индийца Видиадхара Найпола, передает Toronto Star.

Победитель определится открытым голосованием. Его результаты будут объявлены 8 июня, пишет ntv.ru.

Букеровская премия вручается с 1969 года. Первым лауреатом стал британский писатели Перси Ховард Ньюби с романом «За это придется ответить». На награду могут претендовать писатели из любой страны при условии, что роман был написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.