Определились финалисты чемпионата мира

Матч состоялся на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 2:1. Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник англичан Киран Триппьер. Хорваты сравняли счет на 69-й минуте: голом отличился полузащитник Иван Перишич.

Хорватия одержала победу в дополнительное время: мяч на 109-й минуте встречи забил нападающий Марио Манджукич.

Другим финалистом турнира стала сборная Франции, обыгравшая 10 июля команду Бельгии со счетом 1:0.

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.