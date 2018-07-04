Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира

Встреча прошла во вторник, 3 июля, в Москве. В основное время команды обменялись забитыми мячами. В составе англичан гол на счету Харри Кейна. На 57-й минуте форвард реализовал пенальти. В компенсированное время защитник Йерри Мина головой сравнял счет. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти точнее оказались англичане - 4:3.

Ранее 3 июля сборная Швеции оказалась сильнее Швейцарии - 1:0. Теперь скандинавы сыграют с Англией, их встреча пройдет 7 июля. Остальные пары в 1/4 финала распределились следующим образом:

Уругвай - Франция (6 июля)

Бразилия - Бельгия (6 июля)

Россия - Хорватия (7 июля).

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир завершится 15 июля, финал состоится в московских «Лужниках».