Опровергнута умственная отсталость неандертальцев

Пятница, 23 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Опровергнута умственная отсталость неандертальцев

Международная группа ученых из выяснила, что неандертальцы были способны создавать изображения, что указывает на возникновение у них зачатков культуры.

Специалисты обнаружили в известняковой пещере Cueva de los Avione, расположенной в южной части Испании, древние артефакты, возраст которых достигал 115-120 тысяч лет. Находки включают в себя перфорированные морские раковины, красные и желтые красители и сделанные из раковин сосуды, в которых имелись остатки сложных пигментных смесей.

При этом самые ранние следы присутствия современного человека в этой местности датируются лишь около 40 тысячами лет, когда произошла первая волна расселения Homo sapiens по Европе. Кроме того, исследователи провели уран-ториевое датирование наскальных рисунков в трех пещерах Пиренейского полуострова. Оказалось, что их возраст достигает 64,8 тысячи лет назад, что также доказывает их неандертальское происхождение.

Как считают ученые, открытие предметов культуры, которые принадлежали неандертальцам, свидетельствуют о том, что способность к символическому изобразительному искусству могла быть у общего предка Homo neanderthalensis и современных людей, которые жили около полмиллиона лет назад.

Тем самым исследователи опровергают устоявшееся мнение, что Homo neanderthalensis не могли делать предметы искусства и не имели даже примитивной формы языка.

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