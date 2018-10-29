Оптическая иллюзия смутила пользователей Сети

На фотографии, опубликованной на портале Imgur, запечатлена стоящая в полоборота невеста. На ней белое свадебное платье. На переднем плане — гостья молодоженов. Ее обнаженное плечо прикрывает часть наряда новобрачной и в итоге выглядит как совсем другая часть тела.

Необычный снимок быстро набрал свыше сотни тысяч просмотров. Причем многие пользователи в комментариях отметили, что не сразу смогли понять, что изображено на фото.