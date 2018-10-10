Осенний циклон придет в Испанию в длинные выходные

Среда, 10 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Осенний циклон придет в Испанию в длинные выходные

Первый осенний циклон придет на территорию Испании во второй половине недели.

Как сообщает Государственное метеорологическое агентство, погода изменится в четверг, и циклон будет находиться на территории Испании в течение всех длинных выходных 12-14 октября.

В четверг ожидается приход холодного атлантического фронта, который принесет с собой осадки. Они будут наиболее интенсивными в западной части Пиренейского полуострова, а в Галисии и в горных районах ожидаются сильные ливни. На средиземноморское побережье фронт придет ослабленным. Осадки возможны, но они будут небольшими и кратковременными. На Канарских островах не исключены ливни.

Ночные температуры на Пиренейском полуострове и на Балеарских островах вырастут. Днем на побережье Средиземного моря также станет теплее, а на северо-западе, наоборот, похолодает, пишет noticia.ru.

В пятницу и субботу осадков количество осадков снизится, но возможны кратковременные ливни на всей территории страны.

Ветер ожидается южный, с сильными порывами в горах Кантабрии и на северо-западе Галисии.

В воскресенье синоптики предупреждают о возможном приходе тропического циклона Лесли. Пока его точная траектория движения не установлена, поэтому нельзя сказать, затронет ли он территорию Испании.

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