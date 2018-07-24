Основатель Femen покончила с собой

Об этом во вторник, 24 июля, сообщается на сайте феминистского объединения «ОНА».

Как отмечается, 31-летняя уроженка Украины Шачко покончила с собой 23 июля. «Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк"», - говорится в сообщении.

Незарегистрированное женское движение Femen, созданное в 2008 году на Украине, получило известность благодаря тому, что во время акций протеста участницы обнажают грудь для привлечения внимания. Действия Femen классифицируются как «радикальный эксгибиционизм».

Активистки выступают преимущественно против социальной несправедливости и гендерной дискриминации, а также регулярно критикуют церковь и отдельных политических деятелей. С 2012 года движение официально зарегистрировалось во Франции, после чего создало филиал в Германии. В то же время летом 2013 года Femen свернуло свою деятельность на Украине в связи с обысками в своем штабе и участившимися нападениями на активисток.