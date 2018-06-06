Основу питания футболистов сборной Испании составляют салаты

Раньше испанцы привозили все питание с собой, то на этот раз они будут закупать продукты в оптовом супермаркете Metro. Такое решение Федерация футбола Испании приняла вследствие того, что все необходимое, включая вина и даже хамон Cinco Jotas, продается в этом супермаркете, пишет espanarusa.com.

Испанские игроки будут питаться четыре раза в сутки, каждый день меню будет меняться, но его основу составят различные салаты. В изобилии будут присутствовать блюда из рыбы и мяса, а также паста и рис. Для того же, чтобы заказать какое-то особенное блюдо или произвести замену в меню, футболист должен будет предварительно проконсультироваться с врачом.

Испанцы смогут выбирать из нескольких видов хлеба, в роли поставщика которого выступит местная пекарня, с которой был заключен контракт. Жаркое испанские повара будут готовить на оливковом масле с пониженным уровнем кислотности (0,5º и меньше). Молоко будет только обезжиренное и обогащенное кальцием и/или аминокислотами типа «омега», а в число основных напитков испанской сборной войдут минеральная вода без газа, свежевыжатый апельсиновый сок и холодный чай.