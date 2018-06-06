Основу питания футболистов сборной Испании составляют салаты

Среда, 06 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Основу питания футболистов сборной Испании составляют салаты

За два дня до приезда сборной Испании в Краснодар, намеченного на четверг, в Россию прибыла команда поваров «красной фурии» под руководством Хавьера Арбису.

Раньше испанцы привозили все питание с собой, то на этот раз они будут закупать продукты в оптовом супермаркете Metro. Такое решение Федерация футбола Испании приняла вследствие того, что все необходимое, включая вина и даже хамон Cinco Jotas, продается в этом супермаркете, пишет espanarusa.com.

Испанские игроки будут питаться четыре раза в сутки, каждый день меню будет меняться, но его основу составят различные салаты. В изобилии будут присутствовать блюда из рыбы и мяса, а также паста и рис. Для того же, чтобы заказать какое-то особенное блюдо или произвести замену в меню, футболист должен будет предварительно проконсультироваться с врачом.

Испанцы смогут выбирать из нескольких видов хлеба, в роли поставщика которого выступит местная пекарня, с которой был заключен контракт. Жаркое испанские повара будут готовить на оливковом масле с пониженным уровнем кислотности (0,5º и меньше). Молоко будет только обезжиренное и обогащенное кальцием и/или аминокислотами типа «омега», а в число основных напитков испанской сборной войдут минеральная вода без газа, свежевыжатый апельсиновый сок и холодный чай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: радары в июне

      Каждый водитель желает знать, где расположены радары.

      Подробнее

    • Болельщики Спортинга вышли с протестом

      Похоже, Бруно Де Карвальо еще недолго будет президентом лиссабонского Спортинга.

      Подробнее

    • Основу питания футболистов сборной Испании составляют салаты

      За два дня до приезда сборной Испании в Краснодар, намеченного на четверг, в Россию прибыла команда поваров «красной фурии» под руководством Хавьера Арбису.

      Подробнее

    • В мае в Испании улучшились показатели занятости

      Май завершился рекордным ростом числа трудоустроенных жителей Испании, которых стало больше на 237,2 тысячи человек.

      Подробнее

    • Италия: во Флорентийский собор вернулось солнце

      Флорентийский собор приглашает увидеть уникальное зрелище.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» согласовал с Депаем 5-летний контракт на 22 млн евро‍

      «Милан» близок к заключению контракта с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.

      Подробнее

    • Пилоты посадили самолет с разбитым носом

      Самолет американской авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, попал в шторм и получил сильные повреждения в носовой части.

      Подробнее

    • Неожиданная польза кофе

      Американские ученые из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что употребление кофеина повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе