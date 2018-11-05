Осужденный захватил заложников в Италии
Осужденный на 19 лет в Италии за связи с представителям мафии захватил в заложники сотрудников почтового отделения в городе Реджо-Эмилия.
Об этом 5 ноября информирует агентство ANSA.
По его данным, вооруженный ножом злоумышленник отпустил всех клиентов и насильно удерживает в отделении пятеро сотрудников, в том числе управляющего. Полицейские перекрыли прилегающие улицы и ведут переговоры с захватчиком, пишет iz.ru.
Мужчина представился Франческо Аматои — обвиняемым в связях с калабрийской мафией «Ндрангета». Захватчик требует проведения встречи с министром внутренних дел Италии и вице-премьером Маттео Сальвини.
В октябре на железнодорожном вокзале в германском Кельне мужчина захватил в заложники женщину. Полицейским удалось нейтрализовать нарушителя.
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