Освобожден приговоренный к 300 годам тюрьмы педофил

В американском штате Колорадо прокурор Дэн Рубинштейн (Dan Rubinstein) потребовал изменить закон, по которому апелляционный суд освободил приговоренного к 324 годам тюрьмы заключенного. Об этом сообщает местное издание The Daily Sentinel.

Возмущение Рубинштейна вызвало решение Верховного суда штата освободить от наказания педофила Майкла Макфаддена (Michael McFadden), который был признан виновным в развращении шести детей. Причиной постановления стало нарушение права мужчины на судебное рассмотрение дела в разумный срок.

Когда присяжные вынесли приговор в 2015 году, защита продолжила просить о пересмотре решения. Адвокаты несколько раз просили изменить опросник присяжных, а потому вынесение окончательного приговора затянулось, и его срок превысил допустимый.

Несмотря на то, что задержку процесса спровоцировала именно сторона защиты, апелляционный суд признал, что вины осужденного в этом нет, и постановил освободить Макфаддена от отбывания наказания.

Рубенштейн заявил, что из-за слишком сложной судебной системы страны в этой ситуации у обвинения нет выхода. Он призвал общественность обратить внимание на закон и принять меры во время следующих выборов судей штата.

Право на быстрое судебное разбирательство закреплено в конституции США. Согласно ее шестой поправке, подсудимые имеют право на вынесение приговора «в установленный срок». Если оно затягивается и превышает разрешенный в штате период, обвинения с подсудимого могут быть сняты.