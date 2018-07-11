Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына

Среда, 11 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына

Бывший врач Майкла Джексона Конрад Мюррей заявил, что отец поп-певца Джозеф Джексон подверг сына химической кастрации, чтобы поддерживать высокий голос исполнителя.

По словам Мюррея, Джозеф был жесток к своим детям. «Он один из самых худших отцов в истории», - подчеркнул врач.

В 2016-м Мюррей заявил, что отец Джексона делал сыну гормональные инъекции, чтобы у того не огрубел голос. В то же время музыкант рассказывал, что настолько боялся своего родителя, что блевал каждый раз, когда видел его.

Джозеф Джексон был музыкальным менеджером. Он скончался 27 июня в возрасте 89 лет. У него было 10 детей - все, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

В начале 1960-х Джо Джексон начал работать в качестве менеджера с музыкальной группой Jackson 5, состоявшей из его сыновей. Позже Майкл Джексон рассказывал, что отец постоянно ругался на них и порол во время репетиций и перед выступлениями. Он отмечал, что насаждаемая отцом строгая дисциплина сыграла определенную роль в его карьере.

У Майкла Джексона, скончавшегося в июне 2009 года, осталось трое детей - Принс, Пэрис и Принс II.

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