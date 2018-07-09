Отдых в Испании под угрозой из-за забастовок в Ryanair и Iberia

Понедельник, 09 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Отдых в Испании под угрозой из-за забастовок в Ryanair и Iberia

Отпуск тысяч людей, собирающихся в Испанию, может быть испорчен забастовками сотрудников авиакомпаний.

Бортпроводники Ryanair объявили забастовку в четырех странах: Испании, Португалии, Италии и Бельгии, а в Iberia бастовать собирается наземный персонал аэропорта Барселоны «Эль-Прат».

Сотрудники Ryanair проведут 48-часовую забастовку 25-26 июля в попытке убедить руководство ирландского лоукостера уважать их права. По подсчетам Организации потребителей и пользователей, в четырех странах от забастовки в сумме могут пострадать 230 тысяч пассажиров. Руководство Ryanair, в свою очередь, считает недовольство работников необоснованным, отмечая высокие зарплаты бортпроводников, удобный график работы и другие привилегии.

Пока рейсы, запланированные на 25 и 26 июля, числятся как действующие, и на них даже можно купить билеты на сайте компании. После того как стало известно о возможной забастовке, пассажиры дополнительно получили от авиаперевозчика электронное письмо с подтверждением рейсов. В социальных сетях некоторые пользователи были проинформированы о том, что в случае отмены полетов, они будут «заблаговременно» уведомлены, хотя точных сроков уведомления Ryanair не назвала. Персонал лоукостера не исключает, что в дальнейшем забастовки продолжатся, пишет noticia.ru.

Сотрудники компании Iberia, работающие в аэропорту Барселоны, также недовольны условиями труда. Бастовать собирается персонал, который трудится на стойках регистрации, сотрудники служб погрузки багажа и обслуживания самолетов. Работа будет приостановлена 27-28 июля и 3-4 августа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: депутаты решили судьбу корриды

      Законопроект о запрете корриды в Португалии был представлен депутатами фракции PAN («Люди-Животные-Природа»).

      Подробнее

    • Португальская скорая помощь пошутила над Неймаром

      Лежащий Неймар стал символом симуляции.

      Подробнее

    • Отдых в Испании под угрозой из-за забастовок в Ryanair и Iberia

      Отпуск тысяч людей, собирающихся в Испанию, может быть испорчен забастовками сотрудников авиакомпаний.

      Подробнее

    • Испанских родителей судят за то, что они не водили сына в школу

      Суд Жироны рассматривает дело о школьных прогулах.

      Подробнее

    • Италия: умерла старейшая женщина Европы

      В итальянской коммуне Монтелупо-Фьорентино скончалась старейшая женщина в Европе Джузеппина Проетто.

      Подробнее

    • Италия: на киностудии Чинечитта сгорели декорации Древнего Рима

      Значительная часть известной съемочной площадки, воссоздающей древнеримскую эпоху, уничтожена в результате крупного пожара на знаменитой киностудии Чинечитта в Риме.

      Подробнее

    • Названа лучшая книга полувека

      Жюри «Золотого Букера» объявило лауреата литературной премии.

      Подробнее

    • Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде остановили

      Операцию по спасению детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, остановили.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda