Отдых в Испании под угрозой из-за забастовок в Ryanair и Iberia

Бортпроводники Ryanair объявили забастовку в четырех странах: Испании, Португалии, Италии и Бельгии, а в Iberia бастовать собирается наземный персонал аэропорта Барселоны «Эль-Прат».

Сотрудники Ryanair проведут 48-часовую забастовку 25-26 июля в попытке убедить руководство ирландского лоукостера уважать их права. По подсчетам Организации потребителей и пользователей, в четырех странах от забастовки в сумме могут пострадать 230 тысяч пассажиров. Руководство Ryanair, в свою очередь, считает недовольство работников необоснованным, отмечая высокие зарплаты бортпроводников, удобный график работы и другие привилегии.

Пока рейсы, запланированные на 25 и 26 июля, числятся как действующие, и на них даже можно купить билеты на сайте компании. После того как стало известно о возможной забастовке, пассажиры дополнительно получили от авиаперевозчика электронное письмо с подтверждением рейсов. В социальных сетях некоторые пользователи были проинформированы о том, что в случае отмены полетов, они будут «заблаговременно» уведомлены, хотя точных сроков уведомления Ryanair не назвала. Персонал лоукостера не исключает, что в дальнейшем забастовки продолжатся, пишет noticia.ru.

Сотрудники компании Iberia, работающие в аэропорту Барселоны, также недовольны условиями труда. Бастовать собирается персонал, который трудится на стойках регистрации, сотрудники служб погрузки багажа и обслуживания самолетов. Работа будет приостановлена 27-28 июля и 3-4 августа.