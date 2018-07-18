Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом

Среда, 18 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом

В США в туристку из Великобритании влетел пляжный зонт и пронзил ей лодыжку.

Маргарет Рейнольдс (Margaret Reynolds) отдыхала на одном из пляжей штата Нью-Джерси, когда на нее неожиданно налетел пляжный зонт и пронзил ее ногу насквозь.

По словам местного шерифа Томми Бойда (Tommy Boyd), пожарным пришлось перерезать основание зонта болторезом, чтобы поместить 67-летнюю пострадавшую в карету скорой помощи. Зонт не принадлежал британке и прилетел с другого конца пляжа.

Инцидент описал в своем Instagram пользователь Ricky Z: «Этой женщине пронзило ногу зонтом всего в полутора метрах от меня. Из-за сильного ветра по пляжу начали летать два зонта. Один полетел черт знает куда, другой - В ЕЕ НОГУ. Это мог быть я!»

Издание связалось с больницей. Врачи подтвердили, что Рейнольдс госпитализировали, но пока не могут сказать ничего про ее состояние.

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