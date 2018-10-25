Отец напоил сыновей кока-колой и попал за решетку

Подсудимый не умеет ни читать, ни писать, нередко бьет жену и детей и живет на государственное пособие. «У них не было холодильника, дети спали на матрасах без покрывал», — рассказал обвинитель во время суда.

После того как мужчина потратил все деньги на алкоголь, его дети несколько дней пили только кока-колу. Такое случалось неоднократно. «Отец кормил их пирогами и кока-колой», — заявил обвинитель.

Из-за избытка сладкого в еде старшему сыну к четырем годам пришлось удалить семь больных зубов. Другому сыну три года, однако он так и не начал говорить.